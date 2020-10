La Juventus stecca ancora, 1 a 1 in casa con l’Hellas Verona. Pirlo: “Il pareggio non mi preoccupa in chiave Barcellona, partite diverse” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Si porta a casa un punto, mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo il gol del Verona, sappiamo che quando si gioca contro queste squadre è sempre una partita difficile. Peccato non aver portato a casa i tre punti – così Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo il pareggio contro l’Hellas Verona di Juric – Non ho puntato su Kulusevski perché veniva da sei partite consecutive e sarebbe stato l’unico cambio a disposizione, senza Ronaldo e Chiesa. Era giusto farlo riposare in vista del Barcellona. Dybala? Una buona partita, è andato oltre quello che pensavamo. La partita non mi preoccupa in chiave Barcellona, sono due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Si porta aun punto, mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo il gol del, sappiamo che quando si gioca contro queste squadre è sempre una partita difficile. Peccato non aver portato ai tre punti – così Andrea, allenatore della, dopo ilcontro l’Hellasdi Juric – Non ho puntato su Kulusevski perché veniva da seiconsecutive e sarebbe stato l’unico cambio a disposizione, senza Ronaldo e Chiesa. Era giusto farlo riposare in vista del. Dybala? Una buona partita, è andato oltre quello che pensavamo. La partita non miin, sono due ...

