Grande Fratello Vip, Guenda Goria sbotta contro Enock, fratello di Balotelli. Lui: "Che caz*o dovevo dire?" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Clima rovente all'interno della casa del "Grande fratello Vip". Anche la sempre pacata Guenda Goria ha deciso di tirare fuori gli artigli. Ne ha dato dimostrazione durante una tranquilla (almeno fino a quel momento) cena domenicale con gli altri inquilini della Casa di Cinecittà. Tutto è nato quando Tommaso Zorzi ha proposto agli altri concorrenti di alternarsi come maggiordomo degli altri compagni. Un gioco divertente, dal quale Enock si è dissociato: "Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, anche la mamma di Zelletta, si potrebbero sentire toccate". A questo punto è stata Guenda a intervenire contro il fratello di Mario Balotelli:

