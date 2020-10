Dpcm, con i ristoranti chiusi l'agroalimentare perderà 10 miliardi in un mese (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sarà di 10 miliardi la perdita di vendite per l'intera filiera agroalimentare che tiene conto della chiusura anticipata dei ristoranti alle 18 fino al 24 novembre, come prescritto dal nuovo Dpcm. A stimarne... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sarà di 10la perdita di vendite per l'intera filierache tiene conto della chiusura anticipata deialle 18 fino al 24 novembre, come prescritto dal nuovo. A stimarne...

