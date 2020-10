Covid: ecco perché in Giappone, Corea e Australia ci sono pochi contagi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Foto PixabayIn molti stati asiatici si registrano pochi contagi da Covid-19. Meno di 700 in Giappone, 61 in Corea del Sud e 5 in Australia. ecco perché pochi contagi da Covid in alcuni Paesi asiatici Il Coronavirus sta facendo registrare numeri molto bassi in alcuni paesi orientali. Giappone, Australia, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia hanno un numero di contagiati piuttosto contenuto rispetto alla maggior parte dei Paesi occidentali. Le autorità del Giappone hanno dichiarato ieri 699 casi, dato in discesa dopo il picco di agosto. La Corea del Sud conta 61 casi e zero vittime. Solamente 5 i malati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Foto PixabayIn molti stati asiatici si registranoda-19. Meno di 700 in, 61 indel Sud e 5 inperchédain alcuni Paesi asiatici Il Coronavirus sta facendo registrare numeri molto bassi in alcuni paesi orientali.del Sud, Taiwan e Thailandia hanno un numero diati piuttosto contenuto rispetto alla maggior parte dei Paesi occidentali. Le autorità delhanno dichiarato ieri 699 casi, dato in discesa dopo il picco di agosto. Ladel Sud conta 61 casi e zero vittime. Solamente 5 i malati ...

