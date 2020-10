Bianca Guaccero | duello a distanza con una collega? Le sue parole

Leggi su youmovies

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo .è pronta a tornare in televisione. Ma ecco che si parla di un confronto e di uncon una sua. Oggi è il grande giorno del ritorno in televisione di. La conduttrice pugliese tornerà infatti su Rai Due con il suo ‘Detto Fatto’. Il ritardo nella messa in onda …