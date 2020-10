“Stringere ora | la sola strada per salvare il Natale Stop al campionato? Ascolteremo il Cts” | afferma Di Maio

Leggi su italiasera

(Di domenica 25 ottobre 2020) “Sono ore cruciali. Servono misure dure, misure drastiche. Nettamente più drastiche. E soprattutto servono subito. È un obbligo anche morale adottarle senza perdere nemmeno un’ora. Perle vite e per lasciare intatto il sistema produttivo” Raggiunto dall’Avvenire, il ministro Luigi Dispiega l’urgenza delle nuove misure restrittive ufficializzate stamani dal premier Conte. Di: “Senza la salute non esiste il lavoro, oggi l’Italia è chiamata a difendere la vita” Quindi ha tenuto a ribadire ancora il ministro degli esteri, ”Dobbiamo intervenire ora. Non domani, non tra una settimana. E dobbiamo farlo con decisione e con coraggio. Stiamo lottando per garantire il diritto alla salute e quello al lavoro. Per farli camminare insieme. Per difenderli con ...