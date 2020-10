Spezia, un positivo al Covid-19: è Erlic (Di domenica 25 ottobre 2020) Lo Spezia, poco prima dell’inizio della gara di Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto “che Martin Erlic è risultato positivo al Covid-19. Attualmente asintomatico, il difensore croato è già in isolamento, come sancito dai protocolli sanitari nazionali.” Foto: sito Spezia L'articolo Spezia, un positivo al Covid-19: è Erlic proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Lo, poco prima dell’inizio della gara di Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto “che Martinè risultatoal-19. Attualmente asintomatico, il difensore croato è già in isolamento, come sancito dai protocolli sanitari nazionali.” Foto: sitoL'articolo, unal-19: èproviene da Alfredo Pedullà.

siamo_la_Roma : ?? Caso di #Covid19 nello #Spezia ? Positivo il difensore #Erlic ?? Asintomatico, è già in isolamento - sportli26181512 : #Spezia, Erlic positivo al covid: Il club: 'Il difensore è asintomatico e sta in isolamento' - laziopress : Coronavirus, caso positivo in casa Spezia: il comunicato del club - pasqualinipatri : Coronavirus, caso positivo in casa Spezia: il comunicato del club - CalcioWeb : #Spezia, #Erlic positivo al Coronavirus: responso prima della partita contro il Parma - -