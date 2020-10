Saviano dice che le proteste a Napoli non sono state organizzate dalla camorra: «Loro ci guadagnano con il lockdown» (Di domenica 25 ottobre 2020) La riflessione d Roberto Saviano sulle proteste a Napoli di venerdì notte arriva puntuale, soprattutto perché – da più parti e anche all’interno delle forze di maggioranza – si è fatto riferimento ad alcune forze vicine alla camorra che avrebbero organizzato la manifestazione contro le misure restrittive per contrastare il coronavirus e contro la conferenza stampa di Vincenzo De Luca che aveva paventato l’ipotesi (poi rimasta tale) di un lockdown generalizzato nella regione. LEGGI ANCHE > Il post di Roberto Fiore che conferma la presenza di Forza Nuova accanto ai manifestanti di Napoli Roberto Saviano sulle proteste a Napoli: la sua opinione In diverse interviste e in diverse ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 ottobre 2020) La riflessione d Robertosulledi venerdì notte arriva puntuale, soprattutto perché – da più parti e anche all’interno delle forze di maggioranza – si è fatto riferimento ad alcune forze vicine allache avrebbero organizzato la manifestazione contro le misure restrittive per contrastare il coronavirus e contro la conferenza stampa di Vincenzo De Luca che aveva paventato l’ipotesi (poi rimasta tale) di ungeneralizzato nella regione. LEGGI ANCHE > Il post di Roberto Fiore che conferma la presenza di Forza Nuova accanto ai manifestanti diRobertosulle: la sua opinione In diverse interviste e in diverse ...

fm197544 : @Moonlightshad1 E ma Saviano dice che a Napoli fascisti utras e camorra non c'entrano.... Lo andrà a ripetere anche da Fazio - CapitanCarla : @LelloConso Sono d'accordo con Saviano, ma la protesta è giusta solo se pacifica e inoltre Saviano dice che comunqu… - Cavalodiritorno : @Anna10802 @Misurelli77 Gli fanno mettere le mani sulle risorse come vorrebbero. Saviano é tendenzioso,dice una par… - Cavalodiritorno : @Anna10802 @Misurelli77 Saviano dice che il governo non ha gestito bene,ma dimentica di precisare che il problema s… - LelloConso : @CapitanCarla Carla hanno voluto far passare la protesta di Napoli come organizzata da camorristi, come dice Savi… -

Roberto Saviano: “Governo e De Luca incapaci e inadeguati, ci saranno altre insurrezioni”

