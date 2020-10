Roma: Cda propone aumento capitale fino a 210 milioni (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 25 OTT - "Si comunica al mercato la decisione del Cda di sottoporre alla prossima assemblea dei soci, il 9 dicembre 2020, la proposta di aumentare fino a 210 milioni l'importo massimo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, -, 25 OTT - "Si comunica al mercato la decisione del Cda di sottoporre alla prossima assemblea dei soci, il 9 dicembre 2020, la proposta di aumentarea 210l'importo massimo ...

