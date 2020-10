Psg, Verratti: “Marquinhos bravo a comunicare con arbitri, Neymar leader a livello tecnico” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, intervistato da Dazn, ha espresso il suo pensiero in merito alla fascia di capitano del club francese: “A volte è importante comunicare con gli arbitri e su questo penso che Marquinhos sia il più adatto. Penso che in uno sport di squadra il capitano sia il più importante. Credo che ci siano tanti capitani in campo e anche Neymar, per esempio, lo è. Possiamo dire che lo sia a livello tecnico perché quando ce ne è bisogno lui si prende tante responsabilità in campo. Ha il suo modo di essere un leader, ed è sempre stato così”. “Siamo tutti diversi. Per me non conta avere una fascia al braccio per essere considerato un leader. Cerchiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco, intervistato da Dazn, ha espresso il suo pensiero in merito alla fascia di capitano del club francese: “A volte è importantecon glie su questo penso che Marquinhos sia il più adatto. Penso che in uno sport di squadra il capitano sia il più importante. Credo che ci siano tanti capitani in campo e anche, per esempio, lo è. Possiamo dire che lo sia atecnico perché quando ce ne è bisogno lui si prende tante responsabilità in campo. Ha il suo modo di essere un, ed è sempre stato così”. “Siamo tutti diversi. Per me non conta avere una fascia al braccio per essere considerato un. Cerchiamo ...

