Massimo Giannini: «Vi racconto la pronazione. Ti infilano un tubo nei polmoni e scende la notte» (Di domenica 25 ottobre 2020) Ci perdonerà, speriamo, il direttore de La Stampa Massimo Giannini se ripubblichiamo la prima parte del suo editoriale domenicale che è tutto da leggere. Giannini è stato ricoverato per il Covid-19. Ora è fuori. Sua madre è ancora dentro. Racconta quel che – non si sa perché – i media spesso nascondono. Invece aprirebbe gli occhi a un bel po’ di persone. Torno a casa. Esco dal tunnel, dopo tre settimane esatte di buio. Sono ancora positivo, ma dopo 21 giorni di Covid e almeno tre senza più sintomi posso proseguire la quarantena a domicilio. C’è un drammatico bisogno di posti letto, per ricoverare i tanti, troppi pazienti gravi che arrivano in continuazione. Quando sono entrato io, solo al mio piano, eravamo in 18. Ora ce ne sono 84. Oltre la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Ci perdonerà, speriamo, il direttore de La Stampase ripubblichiamo la prima parte del suo editoriale domenicale che è tutto da leggere.è stato ricoverato per il Covid-19. Ora è fuori. Sua madre è ancora dentro. Racconta quel che – non si sa perché – i media spesso nascondono. Invece aprirebbe gli occhi a un bel po’ di persone. Torno a casa. Esco dal tunnel, dopo tre settimane esatte di buio. Sono ancora positivo, ma dopo 21 giorni di Covid e almeno tre senza più sintomi posso proseguire la quarantena a domicilio. C’è un drammatico bisogno di posti letto, per ricoverare i tanti, troppi pazienti gravi che arrivano in continuazione. Quando sono entrato io, solo al mio piano, eravamo in 18. Ora ce ne sono 84. Oltre la ...

