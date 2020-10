Io X Benevento: “Non è tempo di parlare, bisogna agire: serve senso di responsabilità” (Di domenica 25 ottobre 2020) tempo di lettura: 3 minutiIl virus covid-19 continua a contagiare e a fare vittime, le strutture sanitarie sono al collasso, le famiglie fragili sofferenti e le attività produttive manifestano la loro profonda crisi. Cosa è stato fatto da marzo ad oggi da tutta la filiera istituzionale? Conosciamo quello che ricade sui cittadini e sulle categorie professionali perché si percepisce benissimo. Per affrontare le questioni, però, è necessario mantenere la calma e mettere a frutto le intelligenze e le competenze. Le valutazioni soggettive, se non supportate da competenze specifiche, non risultano utili ai fini della risoluzione delle varie problematiche. La violenza, imporsi, anche senza alcuna speculazione o pregiudizio, non aiuta nessuno ma può solo spostare l’impegno, l’attenzione e la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020)di lettura: 3 minutiIl virus covid-19 continua a contagiare e a fare vittime, le strutture sanitarie sono al collasso, le famiglie fragili sofferenti e le attività produttive manifestano la loro profonda crisi. Cosa è stato fatto da marzo ad oggi da tutta la filiera istituzionale? Conosciamo quello che ricade sui cittadini e sulle categorie professionali perché si percepisce benissimo. Per affrontare le questioni, però, è necessario mantenere la calma e mettere a frutto le intelligenze e le competenze. Le valutazioni soggettive, se non supportate da competenze specifiche, non risultano utili ai fini della risoluzione delle varie problematiche. La violenza, imporsi, anche senza alcuna speculazione o pregiudizio, non aiuta nessuno ma può solo spostare l’impegno, l’attenzione e la ...

SkySport : Roma-Benevento, Pedro: 'Dobbiamo pensare a vincere il titolo, anche se non sarà facile' - cn1926it : #Benevento, #Inzaghi: “#Napoli da scudetto. Che sfida con #Gattuso, ma non partiamo battuti” - enzogoku69 : ??Quello di oggi non sarà un match semplice a livello tattico, potremmo trovare un #Benevento più accorto del solito… - JosiphOliver : Se Mario Rui non gioca nemmeno col Benevento, o è successo qualcosa o Rino lo odia a morte - MichaelDones91 : @F79rc Rigore non dato qui, non dato al derby e, se ricordo bene, anche contro la Lazio. Se ci aggiungo il fuorigio… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento “Non SNAI – Serie A: Verona contro il tabù JuveIl primo successo in casa bianconera vale 8,75 Fortune Italia