Illegale o deterrente? Il Trattato sul nucleare che divide l’Onu

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dal 22 gennaio del prossimo anno ilOnu sul divieto delle armi nucleari entrerà in vigore e diventerà vincolante diritto internazionale. Decisiva l’adesione dell’Honduras, cinquantesimo Paese a firmare una bozza che circola al Palazzo di Vetro dal 2017 – anno in cui l’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) vinse il Premio Nobel per la Pace per aver contribuito al lavoro di diffusione deldi Proibizione delle Armi Nucleari (Tpnw). Nell’anniversario del settantacinquesimo anno dell’Onu, e a 75 anni dallo sgancio di “Little Boy” sulla città giapponese di Hiroshima, l’arma atomica – da sempre dimensione strategica di un Paese – finisce sotto la sfera dell’illegalità internazionale. “È un traguardo ...