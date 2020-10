Hemingway a 350 lire. E l’Italia iniziò a leggere

(Di domenica 25 ottobre 2020) In mostra a Luino le celebri copertine della collana Oscar Mondadori. Dal 1965 a oggi, la rivoluzione dei tascabili venduti in edicola

I libri costavano poco: 350 lire, come per il biglietto del cinema ... Successo strepitoso, 60mila copie dell’opera di Hemingway bruciate solo nel primo giorno. Merito anche di campagne pubblicitarie ...Le copertine dei libri più famosi e divenuti popolari alla metà degli anni Sessanta, frutto di un’intuizione geniale. L’inaugurazione avverrà in streaming ...