Gp Teruel, Moto3: sorpresa Masia, è primo! Vietti quinto (Di domenica 25 ottobre 2020) ALCANIZ - Jaume Masia del team Leopard Racing vince il Gp di Teruel della classe Moto3, beffando a pochi metri dal traguardo Albert Arenas, Solunion Aspar Team Moto3,, che era stato saldamente in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ALCANIZ - Jaumedel team Leopard Racing vince il Gp didella classe, beffando a pochi metri dal traguardo Albert Arenas, Solunion Aspar Team,, che era stato saldamente in ...

SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE AD ARAGON ?? ?? Arenas incrementa il vantaggio nel Mondiale ? Caduta per Suzuki nell’ultimo giro ? 1?… - Motorsport_IT : #Moto3 | Moto3, Teruel: Masia firma l'800esima vittoria #Honda - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Teruel 2020 in DIRETTA: Jaume Masià vince su Sasaki e Toba! Vietti 5° alle spalle di Arenas che allun… - meteotintara : RT @SkySportMotoGP: ?? MASIA VINCE AD ARAGON ?? ?? Arenas incrementa il vantaggio nel Mondiale ? Caduta per Suzuki nell’ultimo giro ? 1? ????… - ChrisBrey1 : RT @SkySportMotoGP: ?? MASIA VINCE AD ARAGON ?? ?? Arenas incrementa il vantaggio nel Mondiale ? Caduta per Suzuki nell’ultimo giro ? 1? ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Teruel Moto3 Moto3, GP di Teruel: ad Aragon vince Masia. Moto2 alle 14.30 LIVE Sky Sport Moto3, Masia concede il bis

Jaume Masia ha concesso il bis sulla pista di Aragon. Lo spagnolo, evidentemente, ci ha preso gusto e ha vinto anche il Gp di Teruel delle Moto3. Sul podio, con lui, sono saliti due giapponesi: Kaito ...

Gp Teruel, Moto3: sorpresa Masia, è primo! Vietti quinto

ALCANIZ - Jaume Masia del team Leopard Racing vince il Gp di Teruel della classe Moto3, beffando a pochi metri dal traguardo Albert Arenas (Solunion Aspar Team Moto3), che era stato saldamente in ...

Jaume Masia ha concesso il bis sulla pista di Aragon. Lo spagnolo, evidentemente, ci ha preso gusto e ha vinto anche il Gp di Teruel delle Moto3. Sul podio, con lui, sono saliti due giapponesi: Kaito ...ALCANIZ - Jaume Masia del team Leopard Racing vince il Gp di Teruel della classe Moto3, beffando a pochi metri dal traguardo Albert Arenas (Solunion Aspar Team Moto3), che era stato saldamente in ...