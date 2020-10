Giro d’Italia 2020, il capolavoro della Ineos. Dal ritiro di Thomas un trionfo: 1/3 delle tappe vinte e la maglia di Geoghegan Hart (Di domenica 25 ottobre 2020) Riuscire a fare di più sarebbe stato impossibile. Un vero e proprio capolavoro, arrivato dopo aver toccato il punto più basso. Rinascere in questo modo era più che inatteso, quasi utopistico: dopo la delusione al Tour de France, con Egan Bernal ritirato, dopo la terza tappa del Giro d’Italia da dimenticare, con il capitano Geraint Thomas, grande favorito della vigilia, costretto a tornare a casa, il Team Ineos Grenadiers ha cambiato marcia e ha dominato in lungo e in largo la Corsa Rosa. Un terzo delle frazioni sono state vinte dallo squadrone britannico. Sette su ventuno, numeri che da soli però non raccontano quanto la banda di Dave Brailsford abbia sbaragliato la concorrenza nella Corsa Rosa. Da aggiungere alle quattro ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Riuscire a fare di più sarebbe stato impossibile. Un vero e proprio, arrivato dopo aver toccato il punto più basso. Rinascere in questo modo era più che inatteso, quasi utopistico: dopo la delusione al Tour de France, con Egan Bernal ritirato, dopo la terza tappa deld’Italia da dimenticare, con il capitano Geraint, grande favoritovigilia, costretto a tornare a casa, il TeamGrenadiers ha cambiato marcia e ha dominato in lungo e in largo la Corsa Rosa. Un terzofrazioni sono statedallo squadrone britannico. Sette su ventuno, numeri che da soli però non raccontano quanto la banda di Dave Brailsford abbia sbaragliato la concorrenza nella Corsa Rosa. Da aggiungere alle quattro ...

giroditalia : ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Quando rivedo quello che ha fatto Marco Pantani, l’Alpe d’Huez al Tour de France del 1997, o l’incredibile tappa di… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - Chrid73037734 : RT @iltrumpo: Ascoltare Conte mentre legge il #dpcm è come ascoltare #Bugno mentre commenta il giro d’Italia. La metà delle parole devi cap… - _gik_ : Complimenti a Raisport che fa partire il collegamento del posticipo alla fine del primo quarto trasmettendo invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, corridori in protesta e sciopero: tappa accorciata e «salto al bar» Corriere della Sera