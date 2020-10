F1 | GP Portogallo 2020 | come vedere la gara su TV8 Orario d’inizio e programma

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Non siete stati in grado diin diretta il Gran Premio deldi Formula Uno? Non avete avuto modo di seguire live lasullo splendido tracciato di Portimao? Nessun problema. Di seguito vi proporremmo tutti i modi per poter guardare in differita o sintesi, in chiaro e non, lain terra lusitana. Non si correva indal lontano 1996, ovvero dai tempi della doppietta di Jacques Villeneuve e Damon Hill con la Williams, ma all’epoca si correva sul tracciato dell’Estoril. Portimao è una vera e propria new entry per la Formula Uno e con il suo lay-out non può che regalare grande spettacolo. IN TV – Il Gran Premio deldi F1 su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale ...