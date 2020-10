Ezio Greggio la verità sul rapporto con Enzo Iacchetti | il primo incontro

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ospite di Mara Venier c’è, il noto conduttore si è lasciato andare a qualche racconto sul suo passato lasciando senza parla il pubblico di Rai 1. Fonte Immagine – @sologossip.comTorna un nuovo appuntamento con Domenica In, eccnalmente ospite di questa puntata c’è. Il noto volto Mediaset è protagonista del film di Vanzina Lockdown all’Italia, una commedia tanto discussa ancora prima di entrare nelle sale. Ma come sempre da Mara Venier, si ripercorre la vita dei suoi ospiti e anche consi comincia dai suoi inizi e lui con la sua solita ironia non si risparmia aneddoti sulla sua vita e la sua carriera. Da Striscia la notizia ...

Luca_zone : RT @bubinoblog: 'Grazie a te Barbara d'Urso è sola', così Ezio Greggio nella canzone che dedica a Mara Venier. #DomenicaIn - zazoomblog : Ezio Greggio: chi è anni carriera curiosità vita privata fidanzata tutto sul conduttore - #Greggio: #carriera… - ghastghastghas : Ezio Greggio la tocca pianissimo #domenicain - Antonio98854326 : Mara Venier con Ezio Greggio a lei gli vengono le vampate della meno pausa e a lui gli viene il nervoso quando e in pausa pubblicità - bubinoblog : 'Grazie a te Barbara d'Urso è sola', così Ezio Greggio nella canzone che dedica a Mara Venier. #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

Domenica In ospiti 25 ottobre: Ezio Greggio sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier. L’attore Marco Bocci, interverrà per presentare il suo ultimo romanzo. Francesco Gabbani sarà in ...Ezio Greggio sarà protagonista di un’ampia intervista con Mara Venier nella settima puntata di Domenica In, in onda su Rai1 il 25 ottobre alle 14 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il com ...