Dpcm | dai grandi chef ai bar un unico urlo di dolore | ' Così chiudiamo del tutto'

vaticannews_it : #25ottobre #Nelmondo Direttore @UCSCEI Nuovo #Dpcm lascia invariato Protocollo su celebrazioni @agensir #COREA 15a… - lorepregliasco : A 48 ore dal nuovo Dpcm, le regioni stanno già andando in ordine sparso. Tra qualche giorno arriverà un altro Dpcm già superato dai fatti? - pinz2011 : #Dpcm La prima fase ci ha colti impreparati ed i vari errori commessi dai nostri pseudo governanti potevano essere… - maurizioagazzi : Dai che domani a quest'ora sabbiamo già digerito #Dpcm #ristoranti - abbatrel : RT @maddaisu: Se chiudi cinema e teatri perché pensi non siano sicuri ( cosa smentita dai dati), perché hai troppa gente seduta insieme per… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm dai

«Il confronto in Conferenza Stato-Regioni sulle regole per affrontare la nuova emergenza Covid, voluto dal Governo, è stato assolutamente inutile». Il presidente facente funzioni della Regione ...La svolta è contenuta sia in una lunga lettera firmata dal capo della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza, sia nelle osservazioni ...