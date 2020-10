Dpcm 24 ottobre | è semi-lockdown | tutte le chiusure e regole valide fino al 24 novembre

Leggi su leggioggi

(Di domenica 25 ottobre 2020) Italia inper un mese. Il Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il24contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, che vanno a sostituire quelle del precente. Non è un coprifuoco totale. Lui stesso nella conferenza stampa del 25, ha precisato bene che il termine coprifuoco non deve appartenere a questa compagine di governo (almeno non più, per ora). Conte e i ministri vogliono salvare il Natale, e con esso la salute del Paese. Ecco perchè nuove e più stringenti misure sono state varate e entrano in vigore dal 26. Ha infatti sottolinato il premier: “Non abbiamo introdotto il coprifuoco, il coprifuoco è una parola che non ...