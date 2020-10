DIRETTA MotoGP, GP Teruel 2020 LIVE: Morbidelli vince e riapre il Campionato! 13° Dovizioso (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 4° Pol Espargarò, 5° Zarco, 6° OLIVEira, 7° Vinales, 8° Quartararo, 9° Lecuona, 10° Petrucci, 13° Dovizioso. 13.43 Franco Morbidelli ha dominato dall’inizio alla fine. La scelta di montare le gomme medie si è rivelata efficace. Che lezione al compagno di squadra Quartararo, appena ottavo… HA VINTO FRANCO Morbidelli! Seconda vittoria stagionale per il romano, che torna in corsa per il Mondiale! Due Suzuki sul podio: 2° Rins, 3° Mir. -1 DUE SECONDI DI VANTAGGIO! E’ fatta ormai per Morbidelli! -1 ULTIMO GIRO! Franco Morbidelli cavalca la Yamaha verso la vittoria! Al momento sarebbe a -25 da Mir in classifica generale. -2 Sale oltre il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 4° Pol Espargarò, 5° Zarco, 6° Oira, 7° Vinales, 8° Quartararo, 9° Lecuona, 10° Petrucci, 13°. 13.43 Francoha dominato dall’inizio alla fine. La scelta di montare le gomme medie si è rivelata efficace. Che lezione al compagno di squadra Quartararo, appena ottavo… HA VINTO FRANCO! Seconda vittoria stagionale per il romano, che torna in corsa per il Mondiale! Due Suzuki sul podio: 2° Rins, 3° Mir. -1 DUE SECONDI DI VANTAGGIO! E’ fatta ormai per! -1 ULTIMO GIRO! Francocavalca la Yamaha verso la vittoria! Al momento sarebbe a -25 da Mir in classifica generale. -2 Sale oltre il ...

