Covid, potrebbe affliggerci per anni (Di domenica 25 ottobre 2020) Sars-CoV-2 o Covid non sarà debellabile se non tra parecchio tempo. La Sars-CoV-2 è il flagello che ci attanaglia ormai da molti mesi, e che tra qualche mese, sarà tra noi ben un anno. E ad oggi non c'è un vaccino per debellarla. Anzi, viviamo una fase criticissima e confusa, dove in ogni Paese del Mondo, le autorità, i Governi, impongono misure restrittive e di contenimento, per ridurre i contagi, in attesa di un futuro migliore. Fermare la Pandemia a breve con un vaccino è utopia. Ci hanno detto che la Sars-CoV-2 era divenuta meno cattiva, che d'estate sarebbe andata via, poi che d'Inverno si sarebbe confusa con l'influenza stagionale, che per altro ancora non si è vista. Eppure, siamo alla fine di Ottobre, ed il Mondo intero vive l'emergenza. Cosa accadrà ...

il che significa soprattutto trasmettere alla popolazione l’importanza di quelle pratiche di contenimento che possono garantire anche i soggetti più fragili”.

Martedì 20 ottobre 2020 è stato inaugurato l’Anno Accademico del Pontificio Istituto Orientale (PIO), secondo le norme anti Covid-19, con la preghiera iniziale ... ogni tempo della storia che Egli ...

Martedì 20 ottobre 2020 è stato inaugurato l'Anno Accademico del Pontificio Istituto Orientale (PIO), secondo le norme anti Covid-19, con la preghiera iniziale ... ogni tempo della storia che Egli ...