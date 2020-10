Coronavirus, dopo Napoli esplode la protesta anche a Roma e Palermo (Di domenica 25 ottobre 2020) Francesca Galici Le proteste di Napoli contro le misure del governo per arginare i contagi da Coronavirus si sono estese anche a Palermo e Roma, dove per alcune ore i manifestanti hanno impegnato la polizia in scontri e inseguimenti per le vie del centro Lo spettro di un nuovo lockdown fa paura all'Italia e la comunicazione del governo frammentaria e confusionaria non aiuta i cittadini a guardare al futuro con serenità. Il Paese ha paura di un crollo economico definitivo e i primi a essere preoccupati sono i ristoratori, gli operatori del turismo e tutto l'indotto. Sono questi i settori che attualmente risentono maggiormente delle misure restrittive adottate dal governo per contenere l'epidemia di contagi da Coronavirus che, da ormai qualche settimana, sembra essere ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Francesca Galici Le proteste dicontro le misure del governo per arginare i contagi dasi sono estese, dove per alcune ore i manifestanti hanno impegnato la polizia in scontri e inseguimenti per le vie del centro Lo spettro di un nuovo lockdown fa paura all'Italia e la comunicazione del governo frammentaria e confusionaria non aiuta i cittadini a guardare al futuro con serenità. Il Paese ha paura di un crollo economico definitivo e i primi a essere preoccupati sono i ristoratori, gli operatori del turismo e tutto l'indotto. Sono questi i settori che attualmente risentono maggiormente delle misure restrittive adottate dal governo per contenere l'epidemia di contagi dache, da ormai qualche settimana, sembra essere ...

Agenzia_Ansa : Stop a ristoranti e bar dopo le 18. E' quanto prevede una bozza del #Dpcm, in via di definizione, a cui sta lavoran… - RaiTre : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - ilriformista : Barista chiude alle 24 e riapre 15 minuti dopo: “Il #Dpcm non dice a che ora si può aprire” #coronavirus - rosydesimone1 : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… - gabrielemazzar1 : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dopo Resta la chiusura dei locali alle 18, oggi il nuovo dpcm Agenzia ANSA "Quando arriva l'indennità Covid di giugno, luglio e agosto?". Lavoratori stagionali abbandonati

Antonino Miano, 36 anni, si definisce “un lavapiatti come tanti”. È un lavoratore stagionale del turismo e la struttura in cui è impiegato non ha riaperto i battenti dopo il lockdown.

L'esaurimento genitoriale nel 2020: cos'è e come il gioco in famiglia può aiutarci a viverlo meglio

In questo lockdown è stato difficile essere genitori, lavoratori ed educatori insieme. Ma c’è un’altra cosa che il 2020 ci ha insegnato: non esiste ricordo più bello del tempo passato insieme ...

Antonino Miano, 36 anni, si definisce “un lavapiatti come tanti”. È un lavoratore stagionale del turismo e la struttura in cui è impiegato non ha riaperto i battenti dopo il lockdown.In questo lockdown è stato difficile essere genitori, lavoratori ed educatori insieme. Ma c’è un’altra cosa che il 2020 ci ha insegnato: non esiste ricordo più bello del tempo passato insieme ...