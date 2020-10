Benevento-Napoli 1-2: decide Petagna nello show dei fratelli Insigne (Di domenica 25 ottobre 2020) Il derby dei fratelli di Frattamaggiore, in provincia di Napoli , lo decide un ragazzo di origini friulane. Lo show dei fratelli Insigne , mattatori della giornata, viene chiuso da una zampata di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) Il derby deidi Frattamaggiore, in provincia di, loun ragazzo di origini friulane. Lodei, mattatori della giornata, viene chiuso da una zampata di ...

pisto_gol : In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lo… - pisto_gol : In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da die… - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - TuttoMercatoWeb : Benevento ko ma Inzaghi sorride: 'Orgoglioso, giocato gli ultimi 6 minuti nell'area del Napoli' - Amedeo2563 : Continua l'accanimento della @AIA_it contro il Napoli. Doveri ???????????????? . All'ultimo secondo da un fallo inesisten… -