Benevento Napoli 1-0 LIVE: Insigne pareggia, gol annullato (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Vigorito, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Benevento e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Vigorito”, Benevento e Napoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Napoli 1-0 MOVIOLA 53′ Sostituzione Benevento – Esce Caprari, entra Tuia. 48′ Gol annullato al Napoli – Palla sanguinosa persa da Schiattarella in uscita. Il pallone arriva a Insigne che entra in area, rientra sul destro e segna. Ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. 47′ Doppia occasione Napoli – Prima ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Vigorito, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 53′ Sostituzione– Esce Caprari, entra Tuia. 48′ Golal– Palla sanguinosa persa da Schiattarella in uscita. Il pallone arriva ache entra in area, rientra sul destro e segna. Ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. 47′ Doppia occasione– Prima ...

pisto_gol : In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - AleSantacroce97 : RT @pisto_gol: In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lozano, de… - schocc11 : RT @pisto_gol: In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lozano, de… - di_santuy : Benevento vs Napoli | Serie A trasmissione in diretta clicca qui live?? -