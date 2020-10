Auto piomba sulla piazza | travolti quattro ragazzi e una donna incinta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 ottobre 2020) Genova, in allarme un intero quartiere. Un incidente avvenuto nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli ha provocato un bilancio disastroso. Sei i feriti, tra cui due ragazze di cui unain gravi condizioni. Un giovane èto con la macchina a tutta velocità travolgendo il gruppo diSecondo quanto ricostruito, non era la prima volta per il guidatore della Bmw. Identificato dagli inquirenti, il guidatore folle è scappato dopo essersi scontrato violentemente contro lo scooter e il gruppo di giovani. Lo scooter è andato persino in fiamme, al punto da fare attivare anche i residenti per estinguerle prontamente. Una fuga che però ha lasciato una traccia, la targa, motivo grazie al quale gli inquirenti hanno potuto identificare il fuggiasco.. Immediato il trasporto presso ...