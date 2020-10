Attivo servizio informativo per scuole (Di domenica 25 ottobre 2020) “Da domani saranno attivi, con orario dalle 9 alle 13 da lunedì a sabato, il numero telefonico 0432 926500 e la mail covid.scuole@protezionecivile.fvg.it riservati a presidi e docenti per avere informazioni specifiche sull’emergenza Covid-19”. Lo hanno annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, evidenziando che “a garantire il servizio sarà personale sanitario e regionale assieme a funzionari messi a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale”. “Questo nuovo servizio rivolto al mondo della scuola – ha spiegato Riccardi – si aggiunge agli altri strumenti già messi al servizio della cittadinanza per garantire una corretta informazione su ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 ottobre 2020) “Da domani saranno attivi, con orario dalle 9 alle 13 da lunedì a sabato, il numero telefonico 0432 926500 e la mail covid.@protezionecivile.fvg.it riservati a presidi e docenti per avere informazioni specifiche sull’emergenza Covid-19”. Lo hanno annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, evidenziando che “a garantire ilsarà personale sanitario e regionale assieme a funzionari messi a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale”. “Questo nuovorivolto al mondo della scuola – ha spiegato Riccardi – si aggiunge agli altri strumenti già messi aldella cittadinanza per garantire una corretta informazione su ...

INPS_it : #InpsComunica #IndennitàCovid19 Attivo il servizio per la presentazione delle #domande di Indennità #Covid19… - thegoat82 : RT @The_elivseli: Ma QUANTO CAZZO SIETE RIDICOLIIIIIIIIIIIIIII IO MI VERGOGNO PER VOI! OGGI CAZZO OGGI! CERCATE OGGI PERSONE PER UN SERVIZI… - TRIESTEALLNEWS : Scuola FVG: da domani attivo servizio informativo dedicato a presidi e docenti - - The_elivseli : Ma QUANTO CAZZO SIETE RIDICOLIIIIIIIIIIIIIII IO MI VERGOGNO PER VOI! OGGI CAZZO OGGI! CERCATE OGGI PERSONE PER UN S… - ship2shore_it : Attivo il nuovo servizio VAX a Vado Gateway -

Ultime Notizie dalla rete : Attivo servizio Attivo il servizio di tamponi drive through nel comune di Laterina Pergine Valdarno: modalità di accesso ArezzoNotizie Civita Castellana, a quota 122 i casi di Covid 19. Servizio pronto farmaco sempre attivo

Non si arresta a Civita Castellana la corsa del Covid 19. La Asl di Viterbo ha comunicato una nuova impennata nei numeri poichè sono stati registrati 24 nuovi casi e 3 ...

Covid: Riccardi-Rosolen domani attivo servizio informativo per scuole

Lo hanno annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, evidenziando che "a garantire il servizio sarà personale ...

Non si arresta a Civita Castellana la corsa del Covid 19. La Asl di Viterbo ha comunicato una nuova impennata nei numeri poichè sono stati registrati 24 nuovi casi e 3 ...Lo hanno annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, evidenziando che "a garantire il servizio sarà personale ...