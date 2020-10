Atp Colonia 2: Zverev in finale contro Schwartzman (Di domenica 25 ottobre 2020) Zverev – Getty ImagesZverev si è preso la sua rivincita nella semifinale con Sinner, dopo la sconfitta in quattro set al Roland Garros. Il tedesco ha tirato fuori gli artigli contro l’altoatesino e ha fatto valere la sua esperienza portando a casa il match con il punteggio di 7-6, 6-3. Sacha ha fatto trapelare molto nervosismo nel match, consapevole della forza del giovane avversario che, per sua stessa ammissione, può diventare una superstar. Alla fine arrivano in fondo i due favoriti: a giocarsi la finale dell’Atp Colonia 2 saranno le teste di serie numero 1 e 2, Aleksandr Zverev e Diego Schwartzman. Atp Colonia 2: l’avversario di Zverev ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020)– Getty Imagessi è preso la sua rivincita nella semicon Sinner, dopo la sconfitta in quattro set al Roland Garros. Il tedesco ha tirato fuori gli artiglil’altoatesino e ha fatto valere la sua esperienza portando a casa il match con il punteggio di 7-6, 6-3. Sacha ha fatto trapelare molto nervosismo nel match, consapevole della forza del giovane avversario che, per sua stessa ammissione, può diventare una superstar. Alla fine arrivano in fondo i due favoriti: a giocarsi ladell’Atp2 saranno le teste di serie numero 1 e 2, Aleksandre Diego. Atp2: l’avversario di...

