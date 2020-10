Anziano morto nel parcheggio dell'ospedale. Letti pieni, la moglie urlava "fateci entrare" (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Marino Respinto da una clinica privata, il 70enne aveva una crisi respiratoria ma non il Covid. Pochi giorni fa una donna morta in ambulanza nello stesso posto Non si muore solo di Covid. La seconda ondata ci trova impreparati e con gli ospedali intasati a causa della diffusione del virus, la mancanza di cure può diventare la causa vera della morte. È il sospetto che grava sui decessi di due anziani ad Avezzano, grande centro nella Marsica abruzzese. Il caso di Enzo Di Felice appare come un film dell'orrore, una tragedia consumata davanti a testimoni impotenti e all'occhio di una telecamera che ha ripreso la scena. Il settantenne colpito da una crisi respiratoria ha cercato aiuto e non l'ha trovato e infine è morto in mezzo a un parcheggio. Quando si sente male, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Marino Respinto da una clinica privata, il 70enne aveva una crisi respiratoria ma non il Covid. Pochi giorni fa una donna morta in ambulanza nello stesso posto Non si muore solo di Covid. La seconda ondata ci trova impreparati e con gli ospedali intasati a causaa diffusione del virus, la mancanza di cure può diventare la causa veraa morte. È il sospetto che grava sui decessi di due anziani ad Avezzano, grande centro nella Marsica abruzzese. Il caso di Enzo Di Felice appare come un film'orrore, una tragedia consumata davanti a testimoni impotenti e all'occhio di una telecamera che ha ripreso la scena. Il settantenne colpito da una crisi respiratoria ha cercato aiuto e non l'ha trovato e infine èin mezzo a un. Quando si sente male, ...

