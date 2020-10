Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 24 OTTOBREORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA STATALE AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONESEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI E TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA LA NOMENTANA BIS E VIA VALLE DEI CORSI NELLE DUE DIREZIONI INFINE SULLA PROVINCIALE BRACCIANESE AD ANGUILLARA CODE PER INCIDENTE IN PROSSIMITA ...