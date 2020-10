Verso il lockdown: ecco la bozza del nuovo dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) Marina Crisafi - ecco la bozza del nuovo dpcm: ristoranti e bar chiusi dalle 18 e la domenica. Chiuse palestre e piscine. Spostamenti: raccomandati solo quelli necessari. Leggi su studiocataldi (Di sabato 24 ottobre 2020) Marina Crisafi -ladel: ristoranti e bar chiusi dalle 18 e la domenica. Chiuse palestre e piscine. Spostamenti: raccomandati solo quelli necessari.

repubblica : Oggi su Rep: ?? Verso il nuovo Dpcm, il governo vara il semi-lockdown. Lite con le Regioni sui ristoranti [di Giovan… - SkyTG24 : Covid, Campania verso lockdown. De Luca: “Chiudiamo tutto per 30-40 giorni, poi si vedrà” - LegaSalvini : ???ULTIM'ORA, DE LUCA VERSO IL LOCKDOWN: 'IN CAMPANIA NON REGGIAMO' ??? Solo 227 terapie intensive per quasi 6 milio… - PaoloPqi : credo che ci saranno episodi di disobbedienza da chi é stato colpito dal #lockdown .al #GovernodellaVergogna lo san… - OttavioZambardi : @mariansir @Cartabellotta Si va verso il lockdown vero e proprio -