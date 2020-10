Toni, notte di paura: furto in casa da tre uomini armati (Di sabato 24 ottobre 2020) È la seconda volta che Toni subisce un furto in casa. Nel 2008 gli rubarono la Scarpa d’oro e la medaglia d’oro dei Mondiali 2006. Luca Toni è stato vittima di un furto nella propria villa di Montale, in provincia di Modena. Secondo le prime ricostruzioni, Toni al momento del furto si trovava in casa con i suoi figli. Tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione chiedendo all’ex giocatore di Fiorentina e Verona di consegnare loro denaro e valori. Toni, interpellato da Gazzetta, ha affermato che ha vissuto attimi di paura ma nessuno si è fatto male. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) È la seconda volta chesubisce unin. Nel 2008 gli rubarono la Scarpa d’oro e la medaglia d’oro dei Mondiali 2006. Lucaè stato vittima di unnella propria villa di Montale, in provincia di Modena. Secondo le prime ricostruzioni,al momento delsi trovava incon i suoi figli. Tredi pistola hanno fatto irruzione chiedendo all’ex giocatore di Fiorentina e Verona di consegnare loro denaro e valori., interpellato da Gazzetta, ha affermato che ha vissuto attimi dima nessuno si è fatto male. Leggi su Calcionews24.com

Luca Toni rapinato da banditi con pistole: assalto nella sua villa

Un assalto premeditato e orchestrato da dei professionisti: attimi di paura per l'ex calciatore e la sua famiglia. La dinamica dei fatti: la polizia istituisce una task force ...

