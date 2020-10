Tanti progetti avviati per l'associazione Canale ecologia (Di sabato 24 ottobre 2020) La tutela dei grandi castagni secolari del Roero è al centro di una delle campagne di Canale ecologia. Canale Durante l'assemblea di Canale ecologia, che si è svolta nei giorni scorsi all'aperto, a ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 24 ottobre 2020) La tutela dei grandi castagni secolari del Roero è al centro di una delle campagne diDurante l'assemblea di, che si è svolta nei giorni scorsi all'aperto, a ...

Con centinaia di punti di ascolto sparsi per la Penisola, anche quest'anno il Cn Day ha collegato l'Italia mettendo in luce buone pratiche e progetti culturali, portati avanti anche grazie a libri e r ...

Monza, inaugurato il parco giochi inclusivo ai Boschetti: «Ora al lavoro per un’area ristoro»

Il sogno è diventato realtà: i boschetti reali hanno ufficialmente il loro parco giochi inclusivo, adatto ai bambini dai tre ai dodici anni. L’inaugurazione alle 11 di sabato ...

