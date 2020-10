Serie A | 5a giornata | vittorie per Inter | Lazio e Samp Atalanta ko in casa

(Di sabato 24 ottobre 2020) Altri tre anticipi della quintadiA sono andati in scena oggi dopo quello di ieri tra Sassuolo e Torino finito 3-3. Oggi non ci sono stati invece pareggi, ma una vittorialinga e due esterne. A vincere inè stata la, che nel match di questa sera all’Olimpico ha battuto per 2-1 il Bologna. Tutti i gol sono arrivati nel secondo tempo, infatti nel primo c’è stato solo un gol annullato al Bologna al 13′ a Svanberg. Nella ripresa, invece, al 54′ laha trovato il vantaggio con Alberto, poi il raddoppio con Immobile al 76′ e solo nel primo minuto di recupero gli ospiti sono riusciti ad accorciare la distanza con De Silvestri. Nel primo pomeriggio, invece, l’, reduce dal brillante ...

TORINO - Successi per Virtus Segafredo Bologna e Unahotels Reggio Emilia negli anticipi del sabato della quinta giornata della Serie A di basket. A Varese, in una classica della pallacanestro italiana ...Finisce 83 a 67 la sfida della squadra di Esposito con gli emiliani. Partita equilibrata finché i bresciani non hanno avuto un totale black out che ha compromesso il match ...