Sciopero a scuola, le famiglie non lo sanno e i ragazzi rimangono in giro (Di sabato 24 ottobre 2020) Busto Garolfo, Milano,, 24 ottobre 2020 - Disagi ieri mattina alle scuole. Lo Sciopero nazionale promosso dall'organizzazione sindacale Cub scuola ha messo in crisi lo svolgimento delle lezioni al ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 ottobre 2020) Busto Garolfo, Milano,, 24 ottobre 2020 - Disagi ieri mattina alle scuole. Lonazionale promosso dall'organizzazione sindacale Cubha messo in crisi lo svolgimento delle lezioni al ...

Dagherrotipo1 : @PoliticaPerJedi A causa del bar della scuola per geometri a Pisa, fine anni '80, lo sciopero fu per la poca fontina nelle schiacciatine. - harrylouhabit : oggi in sardegna sciopero per “più sicurezza sui mezzi” e lo sciopero consisteva in assembramenti, cori e cartellon… - yunh0sweetie : è da 3 giorni che non vado a scuola perchè da quando si è scoperto il caso covid, noi studenti stiamo scioperando p… - mifo1069 : @pasquino2000 mio padre mi lasciò a scuola, vide l'insieme di diverse classi che esultavano per il mio arrivo. Ho v… - GrendelFTMoor : RT @LuciTheWeirdCat: Lo #sciopero generale durante la pandemia è veramente geniale ?? Perché la gente così non si ammassa per trovare un bu… -