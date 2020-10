Ricetta gattò salsiccia e funghi: ingredienti, preparazione e consigli (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella cucina napoletana il gateau, anzi detto alla partenopea il gattò, è un secondo piatto che raccoglie i fondini di insaccati e formaggi che tendono ad accumularsi nel frigorifero. Oggi però abbiamo pensato di farcirlo con un ricco condimento tipico dell’autunno, trasformando così il grande classico in una nuova e fresca versione. Si tratta del gattò salsiccia e funghi. Gattò salsiccia e funghi – ingredienti ingredienti per una teglia da 30×20 Patate 1 kg Uova medie 4 Parmigiano Reggiano DOP 65 g Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Per farcire: salsiccia 250 g funghi champignon 250 g Caciocavallo 150 g Vino bianco 60 g Aglio 1 spicchio Rosmarino da tritare 1 rametto Sale fino q.b. Pepe nero ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella cucina napoletana il gateau, anzi detto alla partenopea il gattò, è un secondo piatto che raccoglie i fondini di insaccati e formaggi che tendono ad accumularsi nel frigorifero. Oggi però abbiamo pensato di farcirlo con un ricco condimento tipico dell’autunno, trasformando così il grande classico in una nuova e fresca versione. Si tratta del gattò. Gattòper una teglia da 30×20 Patate 1 kg Uova medie 4 Parmigiano Reggiano DOP 65 g Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Per farcire:250 gchampignon 250 g Caciocavallo 150 g Vino bianco 60 g Aglio 1 spicchio Rosmarino da tritare 1 rametto Sale fino q.b. Pepe nero ...

