Rapina a mano armata nella villa di Luca Toni, ex calciatore aggredito: "Stiamo bene" (Di sabato 24 ottobre 2020) Rapina ieri sera in casa di Luca Toni, nella sua villa nel modenese. A riportarlo è stato lo stesso ex calciatore, ex campione del Mondo 2006, che ha dato la notizia sui social: "Siccome sta circolando la notizia , volevo comunicare che giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una Rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi. A seguito della Rapina sono intervenute le forze dell'ordine probabilmente chiamate dai vicini insospettiti ..."

