PSG | un positivo al Coronavirus | calciatore in isolamento

Il Paris Saint-Germain ha comunicato un nuovo positivo all'interno del gruppo-squadra: il comunicato del club francese «A seguito dei test effettuati questo venerdì, un giocatore del Paris Saint-Germain è risultato positivo al test Sars CoV2. Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato». Suite aux tests réalisés ce vendredi, un joueur du Paris Saint-Germain est confirmé positif au test PCR Sars CoV2. Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) October 24, 2020

Pronostici di sabato 24 ottobre. Nella Ligue1, il campionato francese, ci sono solamente due anticipi in calendario.

