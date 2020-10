Prospettive economiche, per Standard & Poor’s l’Italia è stabile. Gualtieri: “Conferma solidità nostre misure” (Di sabato 24 ottobre 2020) “La decisione assunta da Standard &Poor’s conferma la solidità delle misure eccezionali adottate dal governo nonché l’importanza del vero e proprio cambio di paradigma avvenuto nell’Unione Europea per contrastare l’emergenza Covid“. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha così commentato la scelta dell’agenzia di rating di migliorare da negativa a stabile la prospettiva sul merito di credito (BBB) dell’Italia. Secondo Gualtieri quella di S&P “è la conferma che le politiche economiche adottate dall’Italia dall’inizio della pandemia e la coerente linea di politica monetaria e di bilancio perseguita a livello europeo sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “La decisione assunta da;Poor’s conferma la; delle misure eccezionali adottate dal governo nonché l’importanza del vero e proprio cambio di paradigma avvenuto nell’Unione Europea per contrastare l’emergenza Covid“. Il ministro dell’Economia, Roberto, ha così commentato la scelta dell’agenzia di rating di migliorare da negativa ala prospettiva sul merito di credito (BBB) dell’Italia. Secondoquella di S;P “; la conferma che le politicheadottate dall’Italia dall’inizio della pandemia e la coerente linea di politica monetaria e di bilancio perseguita a livello europeo sono ...

