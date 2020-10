Ora è emergenza per i pronto soccorso presi d'assalto (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Situazione drammatica' denunciano i medici d'urgenza. Le zone di osservazioni brevi trasformate in mini reparti. Mancano posti, medici ed infermieri specializzati Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Situazione drammatica' denunciano i medici d'urgenza. Le zone di osservazioni brevi trasformate in mini reparti. Mancano posti, medici ed infermieri specializzati

