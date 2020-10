Napoli, la rivolta dei no-lockdown contro governo e Regione (Di sabato 24 ottobre 2020) La manifestazione è partita dal centro storico per raggiungere poi il lungomare. A Napoli, dove Vincenzo De Luca, la notte scorsa, ha imposto il lockdown notturno, gli abitanti sono scesi in piazza, ciascuno con il volto coperto dalle mascherine. «La salute è la prima cosa, ma senza soldi non si cantano messe», si è letto su uno dei tanti striscioni con i quali i napoletani hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti delle misure anti-Covid, del governatore della Campania e del governo Conte, incapace di fornire risposte e aiuti. «Tu ci chiudi, tu ci paghi», hanno scritto su un altro striscione, «Se tu mi chiudi, tu mi aiuti», si è potuto leggere su un terzo striscione, portato alto dal corteo che, nella notte tra venerdì e sabato, si è riunito in Largo San Giovanni Maggiore, di fronte all’Università Orientale, per muoversi poi attraverso piazza Municipio e piazza Plebiscito. https://twitter.com/SkyTG24/status/1319914282637795328 Leggi su vanityfair (Di sabato 24 ottobre 2020) La manifestazione è partita dal centro storico per raggiungere poi il lungomare. A Napoli, dove Vincenzo De Luca, la notte scorsa, ha imposto il lockdown notturno, gli abitanti sono scesi in piazza, ciascuno con il volto coperto dalle mascherine. «La salute è la prima cosa, ma senza soldi non si cantano messe», si è letto su uno dei tanti striscioni con i quali i napoletani hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti delle misure anti-Covid, del governatore della Campania e del governo Conte, incapace di fornire risposte e aiuti. «Tu ci chiudi, tu ci paghi», hanno scritto su un altro striscione, «Se tu mi chiudi, tu mi aiuti», si è potuto leggere su un terzo striscione, portato alto dal corteo che, nella notte tra venerdì e sabato, si è riunito in Largo San Giovanni Maggiore, di fronte all’Università Orientale, per muoversi poi attraverso piazza Municipio e piazza Plebiscito. https://twitter.com/SkyTG24/status/1319914282637795328

