MotoGP, Nakagami in pole ad Aragon davanti a Morbidelli e Rins. Disastro Ducati (Di sabato 24 ottobre 2020) La Honda si conferma in forma ad Aragon. La casa di Tokyo festeggia la pole position di Takaaki Nakagami sulla RC213V del team LCR con il tempo di 1:46.882. Staccato di solamente 63 millesimi Franco Morbidelli su Yamaha. A due decimi Alex Rins con la prima Suzuki. Seguono in seconda fila Maverick Viñales (Yamaha) a 0.359, poi Johann Zarco, con la prima delle Ducati, a +0.415, e Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 0.444.SPROFONDO ROSSOIl leader del Mondiale Joan Mir vive una giornata difficile e chiude dodicesimo. Se la passa peggio la Ducati, in crisi nera sul tracciato spagnolo: a eccezione dell'ottimo Zarco quinto, le altre rosse finiscono lontane. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci partiranno dalla sesta fila dopo aver mancato l'accesso alla Q2. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) La Honda si conferma in forma ad. La casa di Tokyo festeggia laposition di Takaakisulla RC213V del team LCR con il tempo di 1:46.882. Staccato di solamente 63 millesimi Francosu Yamaha. A due decimi Alexcon la prima Suzuki. Seguono in seconda fila Maverick Viñales (Yamaha) a 0.359, poi Johann Zarco, con la prima delle, a +0.415, e Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 0.444.SPROFONDO ROSSOIl leader del Mondiale Joan Mir vive una giornata difficile e chiude dodicesimo. Se la passa peggio la, in crisi nera sul tracciato spagnolo: a eccezione dell'ottimo Zarco quinto, le altre rosse finiscono lontane. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci partiranno dalla sesta fila dopo aver mancato l'accesso alla Q2. ...

