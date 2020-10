Luca Toni, paura per il calciatore: aggredito davanti ai figli da uomini armati (Di sabato 24 ottobre 2020) Brutta disavventura e tanta paura per Luca Toni e la sua famiglia. Il calciatore è stato rapinato da 3 malviventi armati giovedì sera. I criminali sono entrati nella sua abitazione a Montale, in Emilia-Romagna, e l’hanno svaligiata. Il bomber campione del mondo ha poi scritto un messaggio su Instagram, per chiedere privacy in questo momento difficile, ma anche per rassicurare i fan che lui e i suoi cari stanno bene. Lo scorso anno era successo a Claudio Marchisio. Luca Toni chiede privacy e rispetto su Instagram “Siccome sta circolando la notizia, volevo comunicare che giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi”, scrive l’attaccante ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Brutta disavventura e tantapere la sua famiglia. Ilè stato rapinato da 3 malviventigiovedì sera. I criminali sono entrati nella sua abitazione a Montale, in Emilia-Romagna, e l’hanno svaligiata. Il bomber campione del mondo ha poi scritto un messaggio su Instagram, per chiedere privacy in questo momento difficile, ma anche per rassicurare i fan che lui e i suoi cari stanno bene. Lo scorso anno era successo a Claudio Marchisio.chiede privacy e rispetto su Instagram “Siccome sta circolando la notizia, volevo comunicare che giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi”, scrive l’attaccante ...

