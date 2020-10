Lorena, vittima di femminicidio viene proclamata dottoressa in Medicina (Di sabato 24 ottobre 2020) Lorena Quaranta, 27 anni. Nella vita voleva fare la pediatra e per questo si era iscritta in Medicina senza poter raggiungere il traguardo ambito. Dopo la morte l’università ha deciso di darle la laurea. Lo scorso 20 ottobre, presso l’Università di Medicina di Messina, Lorena Quaranta, vittima di femminicidio a marzo di quest’anno è stata … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 ottobre 2020)Quaranta, 27 anni. Nella vita voleva fare la pediatra e per questo si era iscritta insenza poter raggiungere il traguardo ambito. Dopo la morte l’università ha deciso di darle la laurea. Lo scorso 20 ottobre, presso l’Università didi Messina,Quaranta,dia marzo di quest’anno è stata … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Lorena vittima Lorena, vittima di femminicidio viene proclamata dottoressa in Medicina CheDonna.it Violenza sulle donne: dati drammatici, in aumento dopo il Covid. La VII Commissione Consiliare

Una donna ogni tre giorni è vittima di femminicidio. Il 78% tra le mura domestiche. I dati sono allarmanti, troppo, e in netto aumento dall’inizio del periodo pandemico. Per questo motivo la VII Commi ...

Omicidio Lorena Quaranta | la laurea alla memoria per la giovane vittima

