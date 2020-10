Lokomotiv Mosca- Bayern Monaco: formazioni e in tv (Di sabato 24 ottobre 2020) Martedì 27 ottobre 2020 allo stadio Rzd Arena di Mosca, è in programma il match Lokomotiv Mosca- Bayern Monaco, valido per la seconda giornata del gruppo A di Champions League che comprende anche Salisburgo e Atletico Madrid. Come arrivano le due squadre? I russi nel turno precedente hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Salisburgo ed ora sognano di fermare i campioni d’ Europa del Bayern Monaco. I tedeschi sono in ottimo momento avendo travolto l’ Atletico Madrid nel turno precedente, mentre in Bundesliga sono secondi in classifica a -1 dalla vetta. I possibili schieramenti 4-4-2 per i russi del tecnico Nikolic: in porta Guihelerme, difesa con Zhivoglyadov, Murilo, Corluka, Sylianov, Krychowiach, Ignatiev, Magkeev, Eder, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Martedì 27 ottobre 2020 allo stadio Rzd Arena di, è in programma il match, valido per la seconda giornata del gruppo A di Champions League che comprende anche Salisburgo e Atletico Madrid. Come arrivano le due squadre? I russi nel turno precedente hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Salisburgo ed ora sognano di fermare i campioni d’ Europa del. I tedeschi sono in ottimo momento avendo travolto l’ Atletico Madrid nel turno precedente, mentre in Bundesliga sono secondi in classifica a -1 dalla vetta. I possibili schieramenti 4-4-2 per i russi del tecnico Nikolic: in porta Guihelerme, difesa con Zhivoglyadov, Murilo, Corluka, Sylianov, Krychowiach, Ignatiev, Magkeev, Eder, ...

