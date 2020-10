L’infettivologo Galli | “Non so se il coprifuoco servirà La situazione peggiora molto in fretta”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 ottobre 2020) Unache“più rapidamente” di quanto si potesse pensare, ma che comunque “era prevedibile”. L’infettivologo Massimotorna a lanciare l’allarme sulla necessità di “interventi davvero efficaci” per contrastare l’impennata di contagi da coronavirus. Ma sull’ipotesi di unnazionale, con la chiusura di bar e ristoranti alle 18, non si esprime. “Non ho i dati a disposizione”, spiega. “Larapidamente” “Laè in nettomento. Forse più rapidamente di quanto i meno ottimisti di noi, i meno riduzionisti di noi, potevano pensare. Servono, presto, ...