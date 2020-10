Il figlio di Caniggia lapidario sull’ex calciatore | “Mi ha deluso | non ci parliamo da un anno”

Leggi su golssip

(Di sabato 24 ottobre 2020) Alex, così come la sorella Charlotte, ha preso una posizione molto decisa rispetto alla lite - finita in tribunale - tra il padre Claudio Paule la madre Marianna Nannis. L'argentino l'ha ribadito ai microfoni di Radio Mitre in maniera piuttosto lapidaria: “Non parlo con papà da circa un anno. Cose della vita. Ma se non gli parlo, non ne parlo. Quello che è successo a mia madre mi ha infastidito. Mi ha infastidito e ho preso posizione: ho preso la parte di mia madre. Ho perso un po' di stima per mio padre perché mi hacome padre. Comunque, tutto bene, non è che io sia dispettoso o qualcosa del genere. Sono cose che accadono nella vita e si devono risolvere".caption id="attachment 84259" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionIl ventenne, che si è ...