Giro d'Italia 2020, Nibali: "L'ultima scalata: Milano arriviamo"

(Di sabato 24 ottobre 2020) "L'ultima scalata: Milano arriviamo". Questo il messaggio social di Vincenzo Nibali, settimo nella classifica generale del Giro d'Italia. Lo Squalo, che non ha rilasciato dichiarazioni al termine della ventesima tappa in cui ha guadagnato una posizione, si è affidato ai social per esprimere le proprie emozioni in vista dell'ultima tappa del 103° Giro, la cronometro di 15.7km di domenica 25 ottobre, con arrivo in Piazza Duomo a Milano. Di seguito il post pubblicato su Instagram dal capitano della Trek-Segafredo.

