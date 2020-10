Genoa-Inter, D’Ambrosio: “Abbiamo dominato, nelle altre partite raccolto meno” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non è stata una partita facile perché ormai nessuna lo è. Abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo nelle partite precedenti. Oggi abbiamo dominato 90 minuti e siamo stati bravi a non prendere gol”. Lo ha dichiarato Danilo D’Ambrosio, autore di uno dei due gol che hanno permesso all’Inter di vincere contro il Genoa nella quinta giornata di Serie A. “Ce lo siamo detti fin dall’inizio che per poter puntare in alto bisogna fare un lavoro di squadra a livello difensivo e poi offensivo”, ha proseguito ai microfoni di Sky Sport. Sul prossimo impegno in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk ha concluso: “E’ una gara importantissima, ma sarà complicata. Hanno tanta qualità e forza fisica e ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non è stata una partita facile perché ormai nessuna lo è. Abbiamomeno di quello che meritavamoprecedenti. Oggi abbiamo90 minuti e siamo stati bravi a non prendere gol”. Lo ha dichiarato Danilo D’Ambrosio, autore di uno dei due gol che hanno permesso all’di vincere contro ilnella quinta giornata di Serie A. “Ce lo siamo detti fin dall’inizio che per poter puntare in alto bisogna fare un lavoro di squadra a livello difensivo e poi offensivo”, ha proseguito ai microfoni di Sky Sport. Sul prossimo impegno in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk ha concluso: “E’ una gara importantissima, ma sarà complicata. Hanno tanta qualità e forza fisica e ...

