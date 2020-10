Facci: “Speranza non si è occupato del virus perché stava scrivendo un libro” (Di sabato 24 ottobre 2020) Su Libero, Filippo Facci si diverte a, come si dice in gergo, “perculare” il ministro dello Sport Roberto Speranza, fresco autore di un libro dal titolo “Perché guariremo” la cui vendita è stata però bloccata dall’editore, Feltrinelli. Avrebbe dovuto essere disponibile al pubblico da giovedì, invece è arrivata la nota di Feltrinelli: “Subirà un ritardo nella data di messa in vendita” Senza alcuna spiegazione. E poiché il libro era già arrivato nei magazzini dei librai, l’editore aggiunge: “Invitiamo i librai a non rendere il libro, ma a tenerlo nei propri magazzini, fino a quando, auspicabilmente in tempi brevissimi, verrà comunicata la nuova data di messa in vendita”. Il problema è che con l’aumento vertiginoso dei contagi, ovviamente, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Su Libero, Filipposi diverte a, come si dice in gergo, “perculare” il ministro dello Sport Roberto Speranza, fresco autore di un libro dal titolo “Perché guariremo” la cui vendita è stata però bloccata dall’editore, Feltrinelli. Avrebbe dovuto essere disponibile al pubblico da giovedì, invece è arrivata la nota di Feltrinelli: “Subirà un ritardo nella data di messa in vendita” Senza alcuna spiegazione. E poiché il libro era già arrivato nei magazzini dei librai, l’editore aggiunge: “Invitiamo i librai a non rendere il libro, ma a tenerlo nei propri magazzini, fino a quando, auspicabilmente in tempi brevissimi, verrà comunicata la nuova data di messa in vendita”. Il problema è che con l’aumento vertiginoso dei contagi, ovviamente, ...

